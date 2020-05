Kruk miał 62,16 mln zł straty netto, 7,04 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 28.05.2020 (ISBnews) - Kruk odnotował 62,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 97,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto jest zgodna z szacunkowym wynikiem za I kw., wysokości 62 mln zł, który spółka przedstawiła 22 maja.

"Negatywna aktualizacja wyceny pakietów wierzytelności przełożyła się bezpośrednio na wynik I kwartału 2020 roku, który wyniósł -62 mln zł, czyli o 160 mln zł mniej w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Jednocześnie, EBITDA gotówkowa w I kwartale wyniosła 326 mln zł i tym samym odnotowała wzrost o 15% względem 1 kwartału roku 2019" - czytamy w sprawozdaniu.

Strata operacyjna wyniosła 7,04 mln zł wobec 126,29 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,29 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 305,71 mln zł rok wcześniej.

Łączna wartość nakładów na pakiety wierzytelności własnych w I kwartale 2020 roku wyniosła 57 008 tys. zł i w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym jest mniejsza o 68%. Spadek inwestycji o 68% względem poprzedniego roku to efekt globalnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, na skutek której Grupa ograniczyła swoją aktywność inwestycyjną, podano.

"W pierwszym kwartale Kruk inwestował przede wszystkim w portfele detaliczne na dwóch rynkach - w Polsce i Rumunii. Łączna wartość nominalna zakupionych pakietów wyniosła 505 204 tys. zł., czyli o 64% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - czytamy dalej.

W I kwartale 2020 roku wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez GK Kruk wyniosła 477 200 tys. zł, czyli o 11,8% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym oraz o 0,4% większa od spłat w IV kwartale 2019 roku. Na ten efekt złożyło się dodatnie odchylenie wpłat od zakładanych celów operacyjnych w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku, szczególnie w Polsce, Rumunii oraz we Włoszech, podano także.

"Jednocześnie Grupa Kruk odnotowała negatywne odchylenie spłat od zakładanych celów operacyjnych w marcu 2020 roku w Hiszpanii, we Włoszech oraz w Rumunii i w Polsce. Zarząd Kruka S.A. zakłada, że sytuacja epidemiczna i jej konsekwencje w Polsce i w krajach, w których Grupa Kruk prowadzi działalność, będą mieć negatywny wpływ na wartość spłat w kolejnych miesiącach 2020 roku. W konsekwencji Grupa dokonała negatywnej aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności, w kwocie -125 473 tys. zł, która bezpośrednio przełożyła się na wynik I kwartału 2020 roku" - czytamy w raporcie.

Kruk podał, że w związku z epidemią COVID-19 i uchwaloną w związku z nią zmianą w prawie, Wonga i Novum ograniczyły czasowo sprzedaż pożyczek wprowadzając jednocześnie dodatkowe zmiany i obostrzenia w procesie oceny zdolności kredytowej klientów.

"Grupa Kruk rozpoznała w I kwartale 2020 roku odpis z tytułu spodziewanych strat kredytowych w związku z przewidywanym negatywnym wpływem COVID-19 na spłacalność pożyczek, na łączną kwotę 5 mln zł, w tym 4,2 mln zł dotyczy portfela Wongi" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 134,88 mln zł wobec 37,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)



