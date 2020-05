Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa był w czwartek wieczorem gościem w Polskim Radiu 24. W trakcie audycji był pytany między innymi o ataki hakerskie, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na portal Radia Szczecin, a także strony niezalezna.pl i telewizjarepublika.pl.

Według Kamila Basaja ataki te to "element działań, które są prowadzone od dłuższego czasu". "Wpisują się w model działania polegający na implementacji do środowiska informacyjnego fałszywego, manipulacyjnego przekazu" - podkreślił ekspert.

"Elementy szczególne tego ataku, to, co go odróżniło od innych tego typu incydentów, to fakt wyborów nośników informacji, jakimi są media o znacznie większym zasięgu niż portale niszowe, poprzez które do tej pory tego typu informacje były propagowane, jak również element uwiarygodniania przekazu" - ocenił.

Podkreślił również, że takie ataki hakerskie wymierzone są w relacje polsko-amerykańskie czy szerzej polsko-transatlantyckie i prowadzone są - według niego - przez Federację Rosyjską od wielu lat.

"Są jednym z kolejnych etapów, w których autorzy tych ataków dążą do utworzenia fałszywego obrazu Polski jako sojusznika. Jest to o tyle niebezpieczne, że te działania mają również charakter anglojęzyczny" - powiedział.

Basaj stwierdził także, że nie można wykluczyć podobnych cyberataków podczas ćwiczeń Defender Europe-20, które rozpoczynają się na początku czerwca. "W związku z tym, że ćwiczenia te wchodzą w fazę aktywną, nie można wykluczać większej skali nie tylko działań propagandowych, które są realizowane w sposób otwarty przez prorosyjskie i rosyjskie media polskojęzyczne" - podał ekspert. "Również poprzez działania przestępcze, takie jak cyberatak i umieszczanie sfalsyfikowanych materiałów" - dodał. (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj