Archicom miał 29,8 mln zł zysku netto, 47,94 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Archicom odnotował 29,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 32,4 mln zł wobec 2,8 mln zł w I kw. 2019 r.

"W pierwszym kwartale tego roku przekazaliśmy klientom aktami notarialnymi 502 lokale, czego efektem jest dobry wynik przychodowy, EBITDA i zysk netto. W lutym podpisaliśmy też przedwstępną umowę sprzedaży budynku City One, którą ostatecznie sfinalizowaliśmy przed kilkoma dniami. Pierwszy kwartał oceniamy więc jako dobry, a liczba sprzedanych mieszkań, choć mniejsza niż przed rokiem była zgodna z naszymi planami. W momencie wybuchu epidemii część klientów wstrzymała decyzje o zakupie mieszkania. Obecnie obserwujemy odwilż i rosnące zainteresowanie naszą ofertą, która jest zróżnicowana i dopasowana do różnych potrzeb kupujących. W pierwszym etapie pandemii skupiliśmy się na przygotowaniu dla klientów tarczy ochronnej. Chcemy odpowiedzialnie i celowo reagować na aktualną sytuację naszych przyszłych mieszkańców. Kompleksowy pakiet wsparcia oferuje dofinansowanie zakupu mieszkania, zabezpieczenie spłat kredytu przy stracie pracy oraz gwarancję ceny. Zainteresowanie klientów taką ochroną było duże już w momencie uruchomienia tarczy" - powiedział członek zarządu Tomasz Ślezak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 47,94 mln zł wobec 3,98 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 48,6 mln zł wobec 4,6 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 187,4 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 57,1 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Archicom wypracowała w pierwszym kwartale tego roku 187,4 mln zł przychodów, czyli o 228,2% więcej od 57,1 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r. Głównym czynnikiem istotnego wzrostu przychodów była większa o blisko 220% liczba podpisanych aktów notarialnych. W pierwszym kwartale deweloper przekazał 502 mieszkań wobec 157 lokali przekazanych rok wcześniej. Marża brutto ze sprzedaży wzrosła o 0,6 pkt% r/r do 29,0%" - czytamy dalej.

W ofercie Grupy znajduje się obecnie ponad 2 tys. lokali, a bank ziemi zabezpiecza realizację ponad 6,8 tys. mieszkań. W 2020 r. planowane jest rozpoczęcie kolejnych etapów realizowanych inwestycji oraz nowych projektów w tym m.in. inwestycji w Trójmieście.

Grupa Archicom sfinalizowała w maju umowę sprzedaży biurowca City One, pierwszego z dwóch budynków kompleksu City Forum. Wartość zawartej umowy wyniosła 33,8 mln euro, a właścicielem obiektu do którego niedawno przeniesiona została siedziba dewelopera został międzynarodowy inwestor instytucjonalny. W realizacji jest drugi z budynków kompleksu - City 2, a jego zakończenie zaplanowane jest na trzeci kwartał 2020 r., podano także.

"Sytuacja spółki jest stabilna, a wskaźniki rentowności utrzymujemy na dobrym poziomie. Mamy niskie zadłużenie, a zdywersyfikowane finansowanie pozwala nam na komfortowe działanie także w obecnych warunkach. Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii COVID-19 postanowiliśmy zawiesić politykę dywidendową, a zysk netto za poprzedni rok pomniejszony o wypłacone już zaliczki przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego na wypłatę dywidend w przyszłości" - zakończył członek zarządu ds. finansowych Artur Więznowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,35 mln zł wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. W 2019 r. deweloper sprzedał łącznie 1 462 lokale i podpisał 1 382 akty notarialne przekazania mieszkań.

(ISBnews)