Włochy: Instytut Zdrowia: nie ma sytuacji krytycznej w związku z epidemią koronawirusa

Źródło: PAP

Obecnie we Włoszech nie ma żadnej sytuacji krytycznej związanej z epidemią koronawirusa - ogłosił w piątek krajowy Instytut Zdrowia na podstawie monitoringu jej przebiegu od 18 do 24 maja. We wszystkich regionach wskaźnik zakaźności spadł poniżej 1.