Od soboty nie musimy zasłaniać ust i nosa w przestrzeni otwartej, jeśli zachowujemy 2 m odległości od innych. Maseczki nadal są konieczne m.in. w sklepach, kościołach i w autobusach. Przestały obowiązywać limity osób w kościołach, sklepach, na targu, poczcie i w restauracjach.

Takie rozwiązania przewiduje opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W dokumencie zaproponowano ponadto zniesienie od 6 czerwca ograniczeń dotyczących gromadzenia się w związku z uroczystościami rodzinnymi (śluby, komunie itp.) lub innymi spotkaniami okolicznościowych, jednak przy zachowaniu limitu uczestników - 150 osób. Cały czas zakazowi działalności podlegają dyskoteki i kluby nocne.

Z kolei od 15 czerwca swoją działalność będą mogły rozpocząć uzdrowiska. Aby móc rozpocząć turnus, trzeba będzie wykazać ujemny wynik testu diagnostycznego pod kątem koronawirusa. Badanie musi być wykonane nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia lub rehabilitacji. Dotyczy to również opiekuna dziecka, które będzie korzystało z leczenia sanatoryjnego.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (…)” – brzmi jeden z przepisów rozporządzenia.

Natomiast osoby, które przerwały po 14 marca leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed upływem 15 dnia przewidzianego programem pobytu, będą mogły je kontynuować na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Termin uzgadniają bezpośrednio z uzdrowiskiem, w którym przebywały. Nie mogę on jednak być późniejszy niż dzień 30 września 2020 roku.

Z drugiej strony nadal będzie obowiązywało, aż do odwołania, czasowe ograniczenie wykonywania usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, jak również udzielania świadczeń zdrowotnych w pojazdach (pracowniach mobilnych) oraz stomatologicznych w pojazdach (dentobusach), z wyjątkiem świadczeń udzielanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

W rozporządzeniu przewidziano także rozszerzenie katalogu osób, którym będą przekazywane dane o osobach odbywających kwarantannę, o sądy, prokuratorów i kuratorów sądowych.

Jednocześnie zdecydowano, że prowadzenie przez podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej jest dopuszczalne, pod warunkiem braku publiczności i maksymalnie 150 uczestników.

Limit uczestników nie dotyczy m.in. pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, jak również rozgrywek ligowych w piłce nożnej i żużlu w klasach rozgrywkowych wskazanych w rozporządzeniu.

Dla basenów, siłowni, klubów i centrów fitness oraz organizacji obozów sportowych przygotowanie wytycznych zobowiązano Głównego Inspektora Sanitarnego.

W dalszym ciągu zakłady pracy są obowiązane zapewnić pracownikom rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Odległość między stanowiskami pracy powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy.

