FPP: Wirtualne kasy fiskalne zwiększą wpływy podatkowe nawet o 1,5 mld zł: rok



Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Projekt Ministerstwa Finansów dotyczący możliwości stosowania wirtualnych kas fiskalnych może przynieść zmniejszenie szarej strefy, wzrost wpływów do budżetu państwa nawet o 1,5 mld zł rocznie - będzie też opcją niższych kosztów dla podatników, oceniają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Podkreślają, że wirtualne kasy fiskalne to rozwiązanie nieobowiązkowe, które mogą wybrać podatnicy zobowiązani do rejestrowania przychodów - zwłaszcza w branży HoReCa. Wirtualne kasy fiskalne to autoryzowane oprogramowanie, które będzie tańsze niż tradycyjne urządzenia.

"Propozycja Ministerstwa Finansów to ważny krok dla dalszego uszczelniania systemu podatkowego i likwidacji szarej strefy. Przede wszystkim jednak pozwoli podatnikom na zastosowanie rozwiązania tańszego i wygodnego. Homologacja Głównego Urzędu Miar zapewni bezpieczeństwo i spójność systemu. Dzięki temu podatnik będzie miał do wyboru rozwiązania różnych producentów, co powinno obniżać ceny użytkowania i aktualizacji wirtualnych kas fiskalnych. Taka różnorodność wyboru już dawno powinna była zostać wprowadzona na polskim rynku - dotychczasowy oligopol istotnie wpływał na kształtowanie wysokich cen. To dobra zachęta dla firm działających w branży HoReCa do wyjścia z szarej strefy. Dlatego z gruntu nietrafione są argumenty podawane m.in. przez KIGEIT, mówiące o rzekomym zwiększeniu szarej strefy. Nie ma zasadnych argumentów na poparcie takiej tezy. Raczej wygląda to na lobbing pewnych sektorów zainteresowanych utrzymaniem oligopolu na rynku kas fiskalnych" - powiedział główny ekonomista FPP, wiceprezes CALPE Łukasz Kozłowski, cytowany w komunikacie.

Wirtualne kasy fiskalne działają tak samo, jak tradycyjne - można je zainstalować na dowolnym urządzeniu, np. tablecie lub smartfonie. Zapewniają pełne bezpieczeństwo danych i są lepszą, bardziej nowoczesną opcją kas fiskalnych online. Każde oprogramowanie wirtualnych kas fiskalnych będzie musiało podlegać homologacji Głównego Urzędu Miar, podobnie jak kasy online. W czasie homologacji będą badane procesy wystawiania faktury, przesyłu do repozytorium Ministerstwa Finansów, zabezpieczeń, itd., podano także w materiale.

(ISBnews)