"W ramach Tarczy Finansowej PFR przekazaliśmy już 42 mld zł subwencji dla przedsiębiorców zatrudniających łącznie 2,2 mln pracowników. Do mikrofirm trafiło 12,3 mld zł, a do MŚP 30 mld zł" - napisano na Twitterze.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych skutkami COVID-19. Pomoc skierowana jest do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm. Jej wartość to ok. 100 mld zł.

30 maja KE wydała pozytywną decyzję w sprawie programu pomocowego dla dużych przedsiębiorstw. Budżet zatwierdzonego programu wynosi 7,5 mld zł.(PAP)

autor: Ewa Wesołowska