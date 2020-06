MF wydłużyło termin poboru zaliczek na podatek za marzec, kwiecień i maj 2020



Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Rozporządzenie Ministra Finansów (MF) w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, które zostało opublikowane już w Dzienniku Ustaw, zakłada wydłużenie terminu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz ryczałtu za marzec, kwiecień i maj 2020 roku, podało MF.

Rozporządzenie wydłuża wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku pobranych w marcu 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r, pobranych w kwietniu 2020 r. do 20 października 2020 r.

Natomiast w przypadku zaliczek na podatek od wypłat lub świadczeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat lub świadczeń z działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich pobranych w maju 2020 r. termin ich wpłaty przedłuża się do 20 grudnia 2020 r.

Według analizy danych wynikających z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r., łączna kwota zaliczek na podatek dochodowy pobranych przez płatników od wynagrodzeń wyniosła 53,37 mld zł, natomiast z tytułu działalności wykonywanej osobiście (w tym umowy zlecenia i o dzieło) 4,77 mld zł.

Według OSR, przyjmując za podstawę powyższe wielkości przesunięcie terminu dokonywania wpłat przez płatników spowoduje ograniczenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli z tego rozwiązania skorzystałaby połowa zakładów pracy koszt przesunięcia wyniósłby około 2,4 mld zł za każdy miesiąc (jeżeli skorzystałyby wszystkie - byłoby to 4,8 mld zł).

(ISBnews)