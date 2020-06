Od poniedziałku przywracany jest pasażerski ruch lotniczy. Na razie można podróżować samolotem po kraju. Pierwsze rejsy tego dnia uruchomiły PLL LOT, które latają do ośmiu miast - z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz z Krakowa do Gdańska.

Z tej okazji narodowy przewoźnik zaprosił dziennikarzy na lot z Warszawy do Szczecina i z powrotem.

Zgodnie z nowymi zasadami, do terminala lotniska może wejść osoba, która posiada bilet lotniczy. Co oznacza, że osoby odprowadzające nie mają tam wstępu. Po wejściu do terminala służby sprawdzają bilet, a następnie mierzą temperaturę za pomocą kamer termowizyjnych. Jeśli bilet się zgadza, a temperatura ciała jest niższa niż 38 stopni Celsjusza, pasażer może przejść kolejne etapy podróży.

Jeżeli podróżny nie ma karty pokładowej, udaje się do stanowiska linii lotniczej i tam się odprawia; jeśli ma ją w formie elektronicznej i nie nadaje bagażu, może bezpośrednio przejść do kontroli bezpieczeństwa. W całym terminalu pasażera obowiązuje noszenie maseczki oraz zachowanie dystansu społecznego. Na podłodze w terminalu są naklejki przypominające o tym, że trzeba zachować odstęp 1,5 metra. W samym terminalu w poniedziałek rano nie było tłoku, było raczej pusto.

Oczekując na kontrolę bezpieczeństwa, również należy zachować dystans. Po tej kontroli pasażer może udać się bezpośrednio do swojego gate'u i tam oczekiwać na samolot lub pójść na zakupy. Na Lotnisku Chopina część sklepów jest otwarta, w niektórych przed wejściem należy zdezynfekować ręce i założyć rękawiczki.

Zmieniły się zasady boarding'u – po kolei wywoływani są pasażerowie z konkretnych rzędów. Najpierw wsiadają osoby z miejscami z tyłu samolotu, a następnie zapraszani są podróżni z kolejnych rzędów. Procedura ta ma ograniczyć kontakt między pasażerami.

Po wejściu do samolotu lecącego do Szczecina, podróżnych witała załoga posiadająca maseczki oraz rękawiczki. Pasażerowie zajmowali miejsca w układzie szachownicy. Oznacza to, że połowa foteli w samolocie była pusta. Podczas lotu załoga częstowała wodą mineralną oraz drożdżówkami w opakowaniach, starając się nie podchodzić zbyt blisko pasażera. Podczas całego rejsu należało mieć maseczkę na twarzy. Niedostępne były gazety dla podróżnych (w klasie biznes) oraz magazyny pokładowe.

Po wylądowaniu w Szczecinie podczas opuszczania samolotu także obwiązywał dystans społeczny. Po powrocie do Warszawy, po wylądowaniu na Lotnisku Chopina, pasażerom była mierzona temperatura termometrem przykładanym do czoła.

Siatka połączeń PLL LOT od 1 czerwca br. obejmuje około 30 lotów każdego dnia, w godzinach uwzględniających zarówno potrzeby klientów biznesowych, jak i ruch turystyczny.

PLL LOT przedłużają czas obowiązywania obecnego rozkładu krajowych połączeń lotniczych do 19 czerwca br. - poinformowała w poniedziałek spółka. Zgodnie z nim pasażerowie mogą podróżować z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz na trasie Kraków-Gdańsk.

"Polskie Linie Lotnicze LOT przedłużają czas obowiązywania obecnego rozkładu krajowych połączeń lotniczych do 19 czerwca br. W ramach wznowionej siatki połączeń pasażerowie mogą już korzystać z rejsów z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz rejsu na trasie Kraków-Gdańsk" - poinformował w komunikacie przewoźnik.

LOT w poniedziałek, 1 czerwca br., ponownie uruchomił pasażerskie połączenia lotnicze. Wznowiona siatka połączeń obejmuje około 30 rejsów krajowych, realizowanych do trzech razy dziennie z Warszawy do Gdańska, do dwóch razy dziennie z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz jeden raz dziennie z Krakowa do Gdańska.

"Obecny rozkład połączeń będzie obowiązywać do 19 czerwca. Wprowadzenie kolejnych kierunków, także międzynarodowych, uzależnione jest od lokalnych regulacji administracyjnych i bieżącej sytuacji epidemicznej w danym rejonie" - czytamy.

Przewoźnik spodziewa się, że popyt na przewozy lotnicze i tym samym na rejsy LOT będzie wracał stopniowo. "Większość branżowych analityków szacuje, że powrót do stanu sprzed epidemii zajmie branży lotniczej nawet dwa-trzy lata. Wznowienie lotów krajowych w obecnej skali to dla nas przede wszystkim możliwość utrzymania certyfikacji samolotów i przedłużenia uprawnień pilotów. Pierwszy, krajowy etap odmrażania połączeń lotniczych pozwoli także wdrożyć procedurę #BezpiecznyLOT i przyzwyczaić naszych pasażerów do zasad obowiązujących na lotnisku i na pokładach naszych samolotów" - powiedział cytowany w komunikacie członek zarządu PLL LOT ds. handlowych Michał Fijoł.

Spółka podkreśla, że priorytetem jest dla niej bezpieczeństwo pasażerów i załóg.

"Dlatego wznowione loty odbywają się zgodnie z procedurą #Bezpieczny LOT, wypracowaną w oparciu o przepisy prawa, zarządzenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz rekomendacje instytucji sanitarnych i branżowych. Zgodnie z nią LOT oferuje do sprzedaży około 50 proc. miejsc dostępnych w samolocie, zachowując dystans przestrzenny o układzie szachownicy" - czytamy.

Ponadto, pracownicy obsługi naziemnej, oraz załogi pokładowe obsługujące pasażerów podczas lotu, wyposażone są w maseczki czy rękawiczki. We wszystkich samolotach LOT-u montowane są filtry typu HEPA (High Efficiency Particulate-Air), które usuwają 99,9 proc. bakterii i wirusów unoszących się w powietrzu. Dodatkowo pokład, schowki nad siedzeniami oraz luki bagażowe są regularnie dezynfekowane za pomocą środków biobójczych.

Jak poinformował przewoźnik, zgodnie z nowymi procedurami zostały zmienione limity bagażu pozwalające na zabranie na pokład jednej sztuki bagażu podręcznego o wymiarach 55 cm/40 cm/23 cm i zwiększonej wadze do 10 kg. Nowe wytyczne wprowadziły także obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki przez cały czas trwania lotu; ograniczony został serwis pokładowy oraz napoje i przekąski, a te które są serwowane, podawane są w indywidualnych opakowaniach.

Spółka poinformowała, że na stronie LOT.com dostępne są aktualne informacje dotyczące przygotowania pasażerów do lotu. Szczegółowy opis procedur epidemicznych obowiązujących w ramach wznowionych lotów pasażerskich, znajduje się w zakładce #Bezpieczny LOT.

W piątek, 22 maja, w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przedłuża ono okres obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym na kolejne 14 dni w odniesieniu do lotów międzynarodowych - do 6 czerwca br. Jeśli chodzi o loty krajowe, zakaz ten został przedłużony na kolejne 8 dni i obowiązywał do 31 maja br. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 maja 2020 r.

