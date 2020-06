"No i jest. 1 mln miejsc pracy ochronionych dzięki Tarczy Antykryzysowej rządu Mateusza Morawieckiego. Firmy zatrudniające te osoby otrzymały pomoc z FGŚP, co pozwala im zredukować koszty zatrudnienia nawet o 80 proc." - napisał wiceprezes PFR, powołując się na poniedziałkowe dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska