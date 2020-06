PKN Orlen obejmie 65% akcji Ruchu, oczekuje synergii



Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - PKN Orlen obejmie 65% akcji Ruchu i będzie większościowym inwestorem, odpowiedzialnym za rozwój spółki. Koncern planuje otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw, co stanowi platformę do generowania synergii z Ruchem, podał PKN Orlen.

"Przyniesie to korzyści w postaci poszerzenia bazy klientów, zapewnienia szerszej oferty i dostępności oraz synergii zakupów towarów i usług" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen otrzymał dziś zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na objęcie 65% akcji Ruchu, tj. większościowych udziałów, zaś pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank.

"Dodatkowo Alior Bank zobowiązał się do umorzenia wierzytelności Ruchu w wysokości 87,5 mln zł. Ponadto, warunkiem realizacji transakcji będzie prawomocne stwierdzenie przez sąd wykonania układów Ruchu z wierzycielami w ramach dwóch przyspieszonych postępowań układowych, zaznaczono.

Częścią umowy inwestycyjnej jest Plan Restrukturyzacji Ruch, który opiera się na dwóch kluczowych założeniach: rozwoju spółki w kierunku nowoczesnej sprzedaży FMCG oraz rozwoju usług kurierskich, przy optymalizacji dotychczasowej działalności, zaznaczono.

"Zgodnie z zapowiedziami, realizujemy procesy akwizycyjne, które uzupełniają biznesowe działania PKN Orlen i przyczynią się do zwiększania zysków w długiej perspektywie. Wchodzimy w kolejny etap pozyskania aktywów spółki Ruch, które wpisują się w nasze strategiczne plany dotyczące rozwoju sieci detalicznej. Chcemy maksymalnie wykorzystać biznesowe synergie, tak aby zwiększać wartość obu spółek i poszerzać ofertę dla naszych klientów" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Koncern podkreślił, że zakładana strategia wpisuje się w trendy rozwoju sprzedaży detalicznej w Europie Środowo-Wschodniej.

"Na tym rynku widoczna jest stabilizacja wzrostu konsumpcji paliw, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencji w jakości obsługi, asortymencie, usługach oraz poprawie standardów operacyjnych. Analizy rynkowe przeprowadzone przez PKN Orlen wskazały na potencjał rozwoju formatu poza stacjami paliw z wykorzystaniem aktywów spółki Ruch" - wskazano w komunikacie.

PKN Orlen złożył spółce Ruch warunkową ofertę finansowania w związku z zamiarem przejęcia kontrolnego pakietu akcji spółki 11 kwietnia 2019 r. Decyzję poprzedziło badanie due dilligence spółki i wypracowanie kierunków działań restrukturyzacyjnych. Od tego czasu prowadzone były działania związane m.in. z przyjęciem i zatwierdzeniem układów restrukturyzacyjnych (co było jednym z warunków udzielenia spółce finansowania przez PKN Orlen). W międzyczasie powstał szczegółowy Plan Restrukturyzacji spółki oraz wynegocjowano umowę inwestycyjną z pozostałymi partnerami w tym przedsięwzięciu. Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz wydanie przez prezesa UOKiK zgody na objęcie przez PKN Orlen kontroli nad Ruch pozwala kontynuować proces, podsumowano.

Alior Bank poinformował dziś, że podpisał ze spółką Lurena Investments przedwstępną umowę, w ramach której nabędzie 100% udziałów w kapitale Ruchu za cenę 1 zł. Wczoraj, tj. 1 czerwca, Alior Bank zawarł umowę inwestycyjną z PKN Orlen, PZU oraz PZU Życie, która stanowi, że PKN Orlen obejmie pozycję podmiotu dominującego względem Ruchu.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)