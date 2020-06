Asseco Poland oraz adesso SE złożyły do UOKiK wniosek ws. wspólnej spółki



Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Asseco Poland oraz adesso SE złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnej spółki z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), podał Urząd.

Wniosek wpłynął 28 maja br., sprawa jest w toku.

"Planowana transakcja polega utworzeniu przez Asseco Poland z siedzibą w Rzeszowie oraz adesso SE z siedzibą w Dortmundzie wspólnej spółki z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy). Celem tworzonej spółki będzie dostosowanie systemów informatycznych do lokalnych warunków prawno-biznesowych i sprzedaż systemu informatycznego dedykowanego dla banków operujących na runku niemieckim. System ten zostanie stworzony na podstawie wspólnego know-how i oprogramowania Asseco Poland oraz adesso SE. Asseco Poland stoi na czele grupy kapitałowej Asseco Poland, której spółki działają na szeroko pojętym rynku usług informatycznych na terenie Europy, Izraela i USA. Spółki z grupy kapitałowej adesso działają także na rynku usług informatycznych, swoją aktywność skupiają głównie na terenie krajów Europy Zachodniej" - czytamy w komunikacie.

Jak podawało wcześniej Asseco, wspólna firma Adesso banking solutions GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem będzie działać w sektorze bankowym w krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Grupa Adesso zatrudnia ponad 4 tys. pracowników i osiąga roczne przychody na poziomie 449,7 mln euro.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)