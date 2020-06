96 linii lotniczych z zakazem lotów do UE. KE zaktualizowała czarną listę

Źródło: PAP

Komisja Europejska zaktualizowała we wtorek unijną listę linii lotniczych, które nie spełniają norm bezpieczeństwa i nie mogą latać do UE. Dodano do niej przewoźników armeńskich. Obecnie znajduje się na niej 96 linii lotniczych.