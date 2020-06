Oświadczyła też, że Panamerykańska Organizacja Zdrowia (PAHO), która stanowi część WHO, liczy na to, iż będzie mogła nadal współpracować z USA, mimo decyzji prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu jego kraju z tej organizacji.

Etienne, która wystąpiła podczas konferencji prasowej online w Waszyngtonie wraz z innymi szefami PAHO, zaapelowała do rządów, by nie znosiły zbyt wcześnie restrykcji związanych a pandemią koronawirusa, aby ożywić gospodarkę. Podkreśliła, że nadal należy unikać organizowania dużych zgromadzeń, zwłaszcza tam, gdzie liczba nowych przypadków zakażenia stale rośnie.

W piątek Trump oświadczył, że USA zrywają relacje z tą agendą ONZ. Mimo to w poniedziałek szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wyraził nadzieję na kontynuowanie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

Trump wielokrotnie oskarżał WHO o sprzyjanie Chinom. Jego zdaniem reakcja tej organizacji na wybuch pandemii nie była odpowiednia, ponieważ Chiny "całkowicie kontrolują" WHO. Trump oskarżył też władze w Pekinie o wywieranie presji na WHO i nieprzesyłanie obowiązkowych reportów.

Wcześniej we wtorek WHO poinformowała, że w Europie Zachodniej obserwuje stały spadek liczby zachorowań, ale nie dotyczy to Rosji i Europy Wschodniej. (PAP)