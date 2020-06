Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Elektrotimu podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania członka rady Mirosława Nowakowskiego do wykonywania czynności prezesa zarządu w okresie od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019, tj. od 1 lipca do 31 lipca 2020 roku, podała spółka.



"Oddelegowanie Mirosława Nowakowskiego do wykonywania czynności prezesa zarządu [...] wynika z:



a) rezygnacji z pełnienia tej funkcji przez obecnego prezesa [...] Andrzeja Diakuna ze skutkiem na dzień odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia [...] zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019,



b) powołania do pełnienia funkcji nowego prezesa zarządu [...] Ariusza Bobera od dnia 01.08.2020 r.



co skutkuje brakiem osoby pełniącej funkcję prezesa zarządu [...] w okresie od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Elektrotim S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019 tj. od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku" - czytamy w komunikacie.



Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)