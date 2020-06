Bloober Team i Satus powołały fundusz inwestujący w gry ze wsparciem NCBR



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Bloober Team wspólnie ze Satus powołały fundusz inwestujący w gry - Satus Games, który jest wspierany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu Bridge Alfa, poinformował Bloober Team. Wsparcie NCBR dla funduszu wyniesie 40 mln zł, a kolejne 10 mln zł dołożą inwestorzy prywatni.

"Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się, w jaki sposób wesprzeć polski sektor gamingowy, a zwłaszcza małe studia, które mają duży potencjał, przy czym brakuje im odpowiednich środków, żeby pracować nad autorskimi projektami i technologiami. Duża część z nich bez takiego wsparcia nigdy nie miałyby szans, żeby zaistnieć. Przystąpienie jako komandytariusz do ASI współtworzonego z Satus pozwoli zrealizować ten pomysł. Z naszego punktu widzenia mamy szansę stworzyć ekosystem, w którym pieniądze łączą się z wiedzą" - powiedział prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

Bloober Team w ten sposób stworzy narzędzie inwestycyjne dla nowych przedsięwzięć. Jest to działanie komplementarne do działalności i planów rozwojowych spółki, podkreślono.

"Poza oczywistym zyskiem z inwestycji, liczymy również na ciekawe projekty, które mogą nawiązać współpracę z różnymi podmiotami naszej grupy kapitałowej. Feardemic - nasze ramię wydawnicze - już od pewnego czasu przygląda się kilku takim obiecującym projektom. Jest to więc nie tylko inwestycja finansowa, ale przede wszystkim merytoryczna, pozwalająca zmonetyzować i skalować doświadczenie i zasoby merytoryczne Bloober Team z korzyścią dla funduszu i wspieranych podmiotów. Zyskujemy wspólnie nową dźwignię, która mamy nadzieję będzie miała duży wpływ na polską branżę gier" - dodał Babieno.

Satus Games rozpoczyna działalność już w tym miesiącu. W ciągu 3 lat chce zainwestować w ponad 40 podmiotów. Synergia kompetencji branżowych, VC i wsparcia NCBR pozwoli na zbudowanie odważnych, konkurencyjnych w skali globalnej projektów gamingowych ukierunkowanych na wyzwania B+R, podano także.

Większość środków dla tego pionierskiego projektu zapewni NCBiR w ramach realizacji działań 1.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)