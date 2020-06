Ronson wprowadził do sprzedaży 23 lokale w ramach VI etapu Novej Królikarni



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Ronson Development wprowadził do sprzedaży 23 apartamenty w ramach VI etapu osiedla Nova Królikarnia, podała spółka. Jego ukończenie planowane jest w połowie przyszłego roku.

"Niska, kameralna zabudowa, własny park z jeziorem, zaciszna okolica mimo lokalizacji niemal w centrum Warszawy - to tylko niektóre wyróżniki osiedla Nova Królikarnia. [...] W szóstym etapie Novej Królikarni oferujemy zaledwie 23 apartamenty o powierzchni już od 60 m2, każdy z przestronnym balkonem lub tarasem, a na nabywców lokali na parterze czekają ogródki o powierzchni do nawet 350 m2. Etap ten jest przedostatnim, w którym powstaną apartamenty, tak więc jest to już jedna z ostatnich szans, aby stać się właścicielem jednego z nich" - powiedział wiceprezes oraz dyrektor ds. sprzedaży Ronson Development Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Spośród 23 apartamentów oferowanych w szóstym etapie inwestycji 11 to lokale 4-pokojowe o powierzchni od 86 do 128 m2. Klienci mają ponadto do wyboru 7 apartamentów 5-pokojowych o powierzchni od 114 do 116 m2, a także 5 apartamentów 3-pokojowych o powierzchni od 60,8 do 77 m2. Ceny lokali w tym etapie zaczynają się od 12 490 zł za m2.

Ukończenie budowy szóstego etapu planowane jest na przełomie II i III kwartału 2021 r. Nieco wcześniej, odpowiednio w IV kwartale 2020 r. i w I kwartale 2021 r., gotowe będą realizowane równolegle etapy czwarty i piąty. Obejmują one łącznie 54 apartamenty w siedmiu willach miejskich. Połowa z nich została już sprzedana, wskazano również.

We wszystkich dotychczasowych etapach Novej Królikarni Ronson Development sprzedał łącznie ponad 200 apartamentów i segmentów.

Ronson Development to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

