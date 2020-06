SimFabric: Premiera 'Lust for Darkness' na PS4 planowana na VI: VII 2020 r.



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - SimFabric rozpoczął proces certyfikacji gry "Lust for Darkness" na konsolę Playstation 4 w sklepie PlayStation Store, podała spółka. Premiera gry na konsolę PS4 planowana jest na przełom czerwca i lipca 2020 r.

"Gra 'Lust for Darkness' w wersji konsolowej, przygotowywana jest w pierwszej fazie z myślą o rynku amerykańskim oraz europejskim. Przychody ze sprzedaży tej gry w wersji na Nintendo Switch, za którą także odpowiadało SimFabric, kilkukrotnie przewyższyły nakłady poniesione na jej wyprodukowanie, porting, wydanie i marketing. Wpływy z tytułu sprzedaży projektu w sklepie Nintendo eShop od dnia jego premiery, w marcu br., przekroczyły już 0,5 mln zł. Liczymy, że gra odniesie jeszcze większy sukces na konsoli PlayStation 4. Jednocześnie pracujemy nad przygotowaniem tego tytułu w trybie zgodności z konsolą PlayStation 5" - powiedział prezesa Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.

Przygodowa gra "Lust for Darkness", utrzymana w konwencji horroru psychologicznego, za której opracowaniem stoi niezależne studio Movie Games. Za porting i wydanie tytułu w wersji na PlayStation 4 odpowiada SimFabric. Premiera gry na konsolę PS4 planowana jest na przełom czerwca i lipca 2020 roku, przy czym spółka zastrzega, że termin ten może ulec zmianie.

"SimFabric do końca 2020 roku chce mieć w swoim portfolio dziesięć symulatorów na konsole. Dwa z nich, które debiut na Nintendo Switch mają już za sobą, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Chodzi o 'Farm Expert 2019' oraz 'Construction Machines Simulator'. Obie wersje po sukcesie w dystrybucji cyfrowej doczekały się wersji pudełkowych, wydanych przez zachodnich dystrybutorów w Europie, Australii, Afryce Południowej i Ameryce Północnej" - podano także.

Jeszcze w czerwcu walne zgromadzenie SimFabric zdecyduje o przejściu spółki na rynek regulowany GPW.

"Potwierdzamy pełną gotowość, aby rozpocząć proces zmiany parkietu. Wejście na GPW da nam lepszą możliwości pozyskiwania kapitału w przyszłości i z pewnością przełoży się na zwiększenie transparentności naszej firmy w oczach obecnych i przyszłych inwestorów. To z kolei będzie miało pozytywny wpływ na nasz dalszy, dynamiczny rozwój i wzrost pozycji spółki na konkurencyjnym rynku gier wideo" - podsumował Leszczyński.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

(ISBnews)