Jak mówił Kwieciński w czwartek podczas konferencji poświęconej wynikom finansowym PGNiG za I kwartał 2020 r., spółka zwiększyła liczbę koncesji na norweskim szelfie do 31, eksploatuje 7 złóż, a wydobycie gazu osiągnęło poziom odpowiadający 0,5 mld m sześc. rocznie.

W przyszłym roku będzie to pewnie 0,7 mld m sześc., ale będziemy dalej będziemy sukcesywnie zwiększać wydobycie gazu i ropy i liczymy na ponad 2 mld m sześc. rocznie z własnym złóż na potrzeby przesyłania do Polski gazociągiem Baltic Pipe - mówił Kwieciński.

Podkreślił, że PGNiG cały czas szuka okazji na korzystne akwizycje na szelfie, a „obecny, trudny okres może być momentem, w którym coś ciekawego się pojawi”.

Wiceprezes ds. operacyjnych Robert Perkowski poinformował z kolei o wysokiej wydajności ostatnich odwiertów za gazem w Polsce, wykonanych przy użyciu technologii „Cyfrowe Złoże”.

Jak wskazał, odwiert horyzontalny na złożu Paproć w zach. Polsce ma ok. 5-krotnie większą wydajność niż dotychczasowe otwory. Z kolei na największym eksploatowanym polskim złożu Przemyśl, cztery nowe otwory, wywiercone z jednego padu mają ok. 10-krotnie większą wydajność od innych odwiertów na tym złożu - podkreślił Perkowski.

Wiceprezes Jarosław Wróbel poinformował z kolei, że w I kwartale 2020 r. PGNiG przyłączyło 27 tys. nowych klientów, prawie o połowię więcej niż w I kw. w 2019 r., zbudowało też prawie 1100 km nowych sieci dystrybucyjnych.

Wróbel zapowiedział, że do końca roku powstanie „kompleksowy model wejścia w produkcję i dystrybucję biometanu”, regulujący m.in. wszystkie kwestie dotyczące zatłaczania biometanu do sieci gazowych.

W ocenie Wróbla, do 2030 r. do polskich sieci gazowych powinno trafiać ok. 4 mld m sześć. biometanu rocznie.

Grupa kapitałowa PGNiG miała w I kwartale 2020 r. zanotowała 13,76 mld zł przychodów, 2,08 mld zł zysku EBITDA, 1,21 mld zł zysku operacyjnego oraz 779 mln zł zysku netto. Sprzedaż gazu przez spółki z grupy PGNiG wzrosła w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. o 7 proc., do 10,6 mld m sześc.

Spadek wyników, m.in. EBITDA i zysku netto rok do roku był efektem odpisów aktualizujących na majątku trwałym związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce i za granicą. Według PGNiG, gdyby nie odpis księgowy, wynik EBITDA w pierwszym kwartale 2020 roku byłby o 29 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Gdyby nie świadome odpisy to byłby najlepszy wynik kwartalny w historii - podkreślił Kwieciński.(PAP)

autor: Wojciech Krzyczkowski