Uruchomienie bonu turystycznego w wysokości 500 zł na każde dziecko na potrzeby wypoczynku krajowego zapowiedział w sobotę ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Zapewnił, że o szczegółach tego programu będzie mówił w kolejnych dniach, ale rozwiązanie jest już praktycznie gotowe.

O bon turystyczny Bielan był pytany w poniedziałek w Programie 1 Polskiego Radia. "Szczegóły zostaną ujawnione w tym tygodniu, w ciągu najbliższych dni" - zapowiedział europoseł. "Chcemy, żeby program wszedł w życie jeszcze w te wakacje. Wiemy, że mamy początek czerwca, ale zrobimy wszystko, żeby cały proces decyzyjny, a później legislacyjny, czyli prace parlamentu, trwały jak najszybciej" - dodał. Zaznaczył, że nie może odpowiadać za prace Senatu.

"To będzie program adresowany dla rodzin z dziećmi, bo środki będą dystrybuowane analogicznie do programu 500 Plus, czyli wszystkie osoby, które posiadają dzieci będą mogły z tego bonu skorzystać" - zapowiedział Bielan.

Dopytywany, czy będzie jakiś próg dochodowy, odpowiedział: "Chcielibyśmy, żeby to był program skierowany dla wszystkich dzieci".

"Oczywiście beneficjentem tego programu będzie polska branża turystyczna, bo te środki to nie będzie gotówka; to będą środki, które będzie można wykorzystać w Polsce, w polskich firmach turystycznych, w hotelach, w całym biznesie turystycznym, który przeżywa olbrzymie kłopoty ze względu na konieczność wprowadzenia po stanie epidemii rozmaitych ograniczeń w funkcjonowaniu tej branży" - zaznaczył.

Bielan podkreślił, że branża turystyczna była jedną z tych, która najmocniej ucierpiały w wyniku epidemii. "Tym rozwiązaniem chcemy również polskiej branży turystycznej pomóc" - dodał.

