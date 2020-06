Umowę w tej sprawie podpisali w poniedziałek w Stalowej Woli wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz marszałek województwa Władysław Ortyl i wicemarszałek Piotr Pilch.

Most w Stalowej Woli połączy miasto z ważnymi drogami krajowymi prowadzącymi w kierunku dużych węzłów komunikacyjnych. Lepsze będą też połączenie drogowe między województwem podkarpackim a lubelskim i świętokrzyskim.

Dofinansowany projekt zakłada budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików-Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San. Przewidywana długość całkowita mostu to około 2 kilometry. Szacowany koszt budowy to około 360 milionów złotych. Przygotowanie dokumentacji wyniesie około 4,7 miliony złotych, z czego 80 procent, czyli 3,76 miliony złotych samorząd województwa otrzyma z budżetu państwa.

Prace planistyczne dotyczące tej przeprawy powinny zakończyć się do końca 2022 roku i w następnym roku będzie można rozpocząć budowę.

Obecna na uroczystości minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zaznaczyła, że przygotowanie dokumentacji to pierwszy etap.

„Dzisiaj właśnie podpisanie umowy na tę dokumentację, wartą 4,7 mln zł (…) Drugim etapem będzie budowa mostu. Dokumentacja ma być przygotowana do końca 2022 roku i 2023 roku przechodzimy do budowy mostu, który połączy regiony, który przyczyni się do wzrostu gospodarczego, bo tam gdzie są drogi lokalne tam są autostrady do rozwoju, gospodarczego, rozwoju społecznego, ale też turystycznego” – mówiła minister.

Dodała, że kolejnym etapem będzie sięgnięcie do Funduszu Dróg Samorządowych, z którego dofinansowanie dla samorządu na przeprawę mostową w Stalowej Woli wyniesie 80 proc.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zauważył, że z tego funduszu każdego roku do samorządów płynie ponad 3 mld zł, w tym w bieżącym roku 3,2 mld zł na realizację dróg gminnych i powiatowych. Dzięki temu funduszowi zostanie zrealizowanych ponad 2,3 tys. zadań, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, płynność komunikacyjną, rozwój gospodarczy.

Przytoczył słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który w weekend w Stalowej Woli mówił, że „w tym czasie, gdy na Polską wisi widmo kryzysu gospodarczego nie możemy zrezygnować z dużych inwestycji infrastrukturalnych”.

„Nie możemy schować pieniędzy do szuflady i zrezygnować z takich wielkich przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, ale również są budulcem miejsc pracy, elementem, dzięki któremu miejsca pracy w gospodarce, budowlance są podtrzymywane” – mówił Weber.

Zdaniem wojewody Ewy Leniart podpisana umowa jest dowodem na skuteczność bliskiego współdziałania administracji rządowej i samorządowej.

„Determinacja ze strony władz samorządu miasta (Stalowej Woli), samorządu województwa w zakresie potrzeby rozwoju infrastruktury drogowej w tej części naszego województwa, świadomość tego, iż tylko rozwój infrastruktury drogowej jest gwarantem rozwoju ekonomicznego, gospodarczego naszego regionu sprawiają, ze rząd i administracja rządowa w terenie jest zobligowana do tego, aby jak najszybciej, jak najsprawniej umożliwiać realizację projektów i zamierzeń lokalnych i regionalnych” – wskazywała wojewoda.

Podkreśliła, że oprócz most połączy województwo podkarpackie z lubelskim i świętokrzyskim.

„Cieszę się, że ten nowy most na Sanie niewątpliwie przyczyni się do tego, że będzie łatwiej przemieszczać się nie tylko po północnej części naszego województwa ale także, że ta łączność między regionami naszej ojczyzny będzie sprawniej mogła wykonywana” – zakończyła Leniart.

Marszałek województwa Władysław Ortyl ocenił, że tempo przygotowań realizacji dawno oczekiwanego mostu na Sanie w Stalowej Woli nabrało w ostatnim czasie przyspieszenia.

Zaznaczył, że miejsce, gdzie ma powstać most znajduje się w miejskim obszarze funkcjonalnym czwórmiasta, „które chcemy wpisać do strategii, aby Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg i jeszcze Sandomierz w porozumieniu z woj. świętokrzyskim rozwijać w sposób komplementarny”.

Wyraził przekonanie, że realizacja inwestycji na Sanie w Stalowej Woli przebiegnie sprawnie, a jej efekty będą szybko.

„Myślę, że za chwilę będziemy się cieszyli kolejnymi otwarciami, a właściwie oddaniem do użytkowania dla mieszkańców, dla gospodarki układów komunikacyjnych w woj. podkarpackim, które służą Podkarpaciu ale także całemu naszemu krajowi” – podsumował Ortyl.

Wiceminister Weber przypomniał, że most na Sanie będzie łączył drogę ekspresową S74, a także obwodnicę Stalowej Woli i odciążał od ruchu tranzytowego transportu towarowego do granicy z Ukrainą.

Minister Jarosińska-Jedynak przywołała słowa Isaaka Newtona: „budujemy za dużo murów, za mało mostów. Myślę, że ta inwestycja (…) będzie pokazywać to, jak ważne są mosty, jak ważne są tego typu połączenia. Jak bardzo mocno wpływają na rozwój regionów, jak mocno wpływają na rozwój gospodarki.

Zauważyła, że przedsięwzięcia mostowe to drogie inwestycje, na które nie zawsze stać samorządy. „Oprócz tego, że trzeba wybudować most, trzeba sporządzić do niego dokumentację, która też bardzo często jest kosztownym wydatkiem dla samorządu. Budowaliśmy już mosty na autostradach, na drogach ekspresowych, teraz czas na drogi wojewódzkie i powiatowe” - podkreśliła.

Przypomniała, że dwa lata temu rząd przygotował program Mosty dla regionów z budżetem 2,3 mld zł, w którym zaplanowano 21 przepraw mostowych, w tym jedną na Podkarpaciu.

„Ale aktywność samorządów podkarpackich spowodowała, że do dofinansowania zostały trzy przeprawy: ta w Stalowej Woli, w Jarosławiu i powiecie brzozowskim.

Dodała, że nie jest to ostateczna lista. Jeżeli bowiem pojawią się wolne środki, to zostaną przekazane na kolejne takie inwestycje.

W programie Mosty dla Regionów można było ubiegać się o dotację na dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania dokumentacji. Po zakończeniu prac projektowych samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kosztów budowy przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi.(PAP)

autor: Agnieszka Pipała