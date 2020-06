W 2019 roku przeprowadzono 30 śledztw w związku z zachowaniami rasistowskimi w policji, 22 z nich zostały skierowane do prokuratury - poinformował Castaner we wtorek w telewizji BFM TV.

„Zero tolerancji dla zachowań rasistowskich we francuskich organach ścigania” – powiedział szef MSW. To samo stanowisko zaprezentował już w poniedziałek na konferencji prasowej zwołanej z powodu demonstracji przeciw przemocy we francuskiej policji, które odbywają się w kraju od kilku dni po śmierci George'a Floyda, czarnoskórego mężczyzny uduszonego podczas interwencji policji w USA.

„Nie ma zgody na organizowanie demonstracji w czasie epidemii Covid-19, ale też nie będzie sankcji” – poinformował we wtorek Castaner pytany o zapowiadane kolejne manifestacje współorganizowane przez francuskie organizacje pozarządowe oraz siostrę zmarłego w 2016 roku we francuskim areszcie czarnoskórego Adamy Traore. Śmierć Traore porównywana jest we Francji do śmierci Floyda.

Castaner zapowiedział zawieszanie policjantów w obowiązkach służbowych w przypadku podejrzeń o rasizm oraz rezygnację z metody aresztowania zwanej podduszaniem.

„Rasizm nie ma miejsca w naszym społeczeństwie, nie ma miejsca w Republice. Żaden rasista nie może godnie nosić munduru policyjnego” - mówił Castaner. „Nie ma żadnej rasistowskiej instytucji ani ukierunkowanej przemocy, jest republikańska policja” - zapewnił.

Szef MSW zapowiedział, że nagrania z kamer monitoringu miejskiego będą stosowane do weryfikacji zatrzymań policyjnych, a funkcjonariusze mają obowiązek noszenia numeru identyfikacyjnego.

Castaner ogłosił także rozpoczęcie „dogłębnej reformy kontroli MSW (...) w celu zwiększenia niezależności (wewnętrznych instytucji śledczych w - PAP) policji”.

