Spółka zależna 4fun Media otrzymała 2,4 mln zł subwencji z tarczy PFR



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Screen Network, spółka zależna od 4fun Media otrzymała subwencję finansową w wysokości 2 410 735 zł w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm", podała spółka.

"Regulamin programu dotyczący warunków udzielania subwencji przewiduje możliwość umorzenia od 25% do 75% otrzymanej kwoty, w zależności od spełnienia przez spółkę określonych warunków. Pozostała część subwencji, która podlegać będzie zwrotowi, będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, począwszy od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji" - czytamy w komunikacie.

Według spółki, w związku z wprowadzonymi restrykcjami administracyjnymi wynikającymi z rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, a dotyczącymi m.in. zakazu swobodnego przemieszczania się i podróżowania oraz zamknięcia galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych, spółka działająca w branży cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH), odnotowała znaczący spadek przychodów.

Grupa 4Fun Media jest firmą działającą na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku telewizji tematycznych. 4Fun Media jest interaktywną platformą telewizyjną, dystrybuującą treści wideo poprzez telewizję, telefonię komórkową, platformy IPTV, internet oraz autorskie rozwiązania typu second screen (aplikacja 4Fun App). Do grupy kapitałowej 4fun Media należą tematyczne kanały telewizyjne 4Fun.tv, 4Fun Dance oraz Gold Hits, spółka Program - dystrybutor tematycznych programów telewizyjnych i treści multimedialnych w różnych formatach, pierwsza hybrydowa agencja reklamowa w Polsce - Bridge 2 Fun oraz największa sieć Digital Signage w Polsce - Screen Network. Skonsolidowane przychody wyniosły 58,84 mln zł w 2019 r.

