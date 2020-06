Art Games Studio: Premiera pełnej wersji gry 'When I Was Young' na PC - 10 lipca



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Data premiery pełnej gry "When I Was Young" na platformie Steam została wyznaczona na 10 lipca, podało Art Games Studio. Cenę gry ustalono na 11,99 USD.

"Gra 'When I Was Young' to stylowa i pełna wyzwań gra akcji 2D osadzona podczas wojny w Wietnamie. Cieszymy się, że już za miesiąc, 10 lipca, będziemy mieli możliwość zaprezentować jej pełną wersję. W trybie tzw. wczesnego dostępu zespół na bieżąco analizował wszystkie informacje zwrotne od graczy, odpowiadał na pytania i pracował nad udoskonaleniem produkcji, co też ukierunkowało nas przy tworzeniu jej pełnej wersji" powiedział prezes Jakub Bąk, cytowany w komunikacie.

Od 10 stycznia br. tytuł jest dostępny w sprzedaży w trybie wczesnego dostępu. Producentem "When I Was Young" jest spółka WallRus Group.

"W odniesieniu do powyższej produkcji należy zaznaczyć, iż dotychczas spotkała się ona wśród graczy z pozytywnym odbiorem, o czym świadczy ocena gry na platformie Steam oraz fakt, iż w formule early access (wczesnego dostępu) na ww. platformie przez graczy zakupionych zostało ponad 1000 szt., a wydanie gry w finalnej wersji powinno przełożyć się na dalszy wzrost liczby sprzedanych egzemplarzy" - czytamy dalej w komunikacie.

Art Games Studio, założone w 2017 r., specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. W swoim portfolio posiada takie gry, jak: "Earthworms", "Escape Doodland", "Bad Dream: Fever", "Unlucky 7", "When I Was Young" (early access), "Climbros" czy "Pooplers". Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.

(ISBnews)