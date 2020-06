Morawiecki w TV Wschód zaznaczył, że rząd nie pozostał obojętny na sytuację przedsiębiorców w dobie epidemii koronawirusa i przygotował wsparcie w ramach tarczy finansowej z myślą o ratowaniu miejsc pracy.

"80 proc. firm dostaje to (wsparcie) w ciągu 24-36 godzin, to jest błyskawiczne tempo" - powiedział szef rządu. Dodał też, że w Hiszpanii czy Francji przybyły setki tysięcy nowych osób bezrobotnych. "U nas w Polsce cały czas to bezrobocie bardzo niewiele rośnie" - podkreślił premier.

Przyznał, że w kolejnych miesiącach i kwartałach na pewno nie będzie lekko. "Ale już widzę, że pojawia się ścieżka rozwoju przed nami taka, której inni nam zazdroszczą. Dane Komisji Europejskiej czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - te instytucje pokazują, że Polska najmniej ucierpi w Europie i najmniejszy będzie spadek PKB ze wszystkich krajów (UE) łącznie z Wielką Brytanią, łącznie z Norwegią i Szwajcarią, które nie należą do UE – cała Europa będzie miała niższy wzrost gospodarczy od Polski czy większy spadek gospodarczy niż w Polsce" - powiedział Morawiecki.

Stwierdził też, że współpraca rządu z prezydentem jest "nieodzownym warunkiem sukcesu reakcji" na takie sytuacje jak ten kryzys wywołany przez koronawirusa. "Cieszę się, że współpraca z prezydentem przebiega tak dobrze – chociażby przy wypracowaniu środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy – to kolejne ok. 300 mld zł, które wpłyną do Polski w kolejnej perspektywie" - powiedział Morawiecki.

