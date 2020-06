Rzeczniczka stołecznego ratusza: rodzice mają prawo korzystać z prywatnych żłobków

Źródło: PAP

Są rodzice, którzy korzystają ze żłobków prywatnych; mają do tego prawo – stwierdziła w czwartek rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, odnosząc się do informacji, że czesne w prywatnym żłobku w Warszawie to koszt ok. 1,5 tys. zł miesięcznie plus wyżywienie.