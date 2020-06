"Uczymy się żyć z wirusem, ja nazywam to nową normalnością" - powiedział Scholz, dodając, że sytuację zmienić może jedynie lek albo szczepionka na koronawirusa.

"Dopóki tak się nie stanie, musimy zorganizować nasze życie tak, by uniknąć drugiej fali" - oznajmił minister. Jednocześnie ocenił, że Niemcy mają "bardzo, bardzo dużą szansę", by do drugiej fali epidemii nie doszło.

Scholz zapowiedział również, że nowy pakiet stymulujący gospodarkę wart 130 miliardów euro zostanie wcielony w życie jeszcze w czerwcu, tak by od lipca obowiązywała obniżona stawka VAT. Wedle programu obniżone stawki - 16 proc. zamiast 19 proc. i 5 proc. zamiast 7 proc. - będą obowiązywać do końca roku. W ramach pakietu rodziny z dziećmi otrzymają dodatkowe 300 euro na każde dziecko.(PAP)