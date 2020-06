"Inni kandydaci zajmują się naparzanką między sobą, nie ma żadnych konkretów. Panowie: karty na stół! Zwracam się do Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego: jaki macie program dla przedsiębiorców?" - mówił w piątek w Giżycku szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kandydat ludowców podkreślił, że obecnie trwa na Mazurach pierwszy weekend, w czasie którego przyjechali turyści. Wcześniej przez trzy miesiące branża turystyczna była zamrożona, przez co "brak jest żywej gotówki".

"Ja proponuję natychmiastowe uruchomienia dla przedsiębiorców linii kredytowej. (...) Potrzebne jest też umorzenie podatków i składek, dlatego wnioskuje po raz kolejny o 3 kolejne miesiące zwolnienia ze składek ZUS i dobrowolny ZUS. To jest szansa na to, że przedsiębiorcy przebrną ten najtrudniejszy moment, jaki mają teraz" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Do Polek i Polaków Kosiniak-Kamysz zaapelował o "patriotyzm gospodarczy" , który ma polegać na spędzaniu wakacji w kraju.

Podkreślał, też, że natychmiastowego wsparcia potrzebują samorządy, które notują średnio 40 proc. spadku w podatku PIT i 30 proc. spadku w podatku CIT. "Samorządy oczekują wsparcia. Musi być bon inwestycyjny, musi być nowa ustawa o samorządzie, ustawa, która gwarantuje, że pensje dla nauczycieli będą wypłacane z budżetu państwa. To jest pakiet dla samorządowców" - mówił szef ludowców. Dodawał, że wsparcie rządowe pozwoli samorządom np. na zwalnianie przedsiębiorców z podatków od nieruchomości.

W konferencji prasowej szefa ludowców, która odbywała się w porcie ekomarina w Giżycku brały udział też dzieci, które czekały na wiatr, by rozpocząć regaty. Polityk rozmawiał z dziećmi i nawiązując do ich sytuacji mówił, że "Polsce też jest potrzebny wiatr, wiatr zmian po to, by zostawić dzieciom kraj w lepszym stanie".

W piątek Kosiniak-Kamysz był na zawodach wędkarskich swojego imienia, które odbywały się w miejscowości Wydminy pod Giżyckiem. Wręczał uczestnikom nagrody i dyplomy. Z Giżycka pojechał do Mikołajek, planowany jest także grill z turystami w Mrągowie i rozmowa z odpoczywającymi w Olsztynie. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska