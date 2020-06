"Samolot należał do 48. Skrzydła Myśliwskiego z bazy RAF Leakenheath w Wielkiej Brytanii. W czasie wypadku samolot był na rutynowej misji szkoleniowej z jednym pilotem na pokładzie. Przyczyna katastrofy oraz los pilota nie są w tym momencie znane, a brytyjskie służby poszukiwawczo-ratownicze zostały wezwane do wsparcia" - napisano w oświadczeniu siły powietrznych USA, cytowanym przez dziennik "The Sun".

Do wypadku doszło około godz. 9.40 miejscowego czasu w pobliżu miejscowości Flamborough Head, która leży w hrabstwie Yorkshire. Jak podaje gazeta, straż przybrzeżna potwierdziła, że trwa tam duża operacja ratunkowa. (PAP)