Na Comex w Nowym Jorku miedź zyskuje 1,80 proc. do 2,6340 USD za funt.

Zyskują wszystkie metale przemysłowe po tym, jak w poniedziałek amerykańska Rezerwa Federalna zapowiedziała plany zakupu obligacji korporacyjnych, co poprawiło sentyment wśród globalnych inwestorów.

Do tego administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przygotowuje propozycje infrastrukturalne - budowa dróg, mostów, infrastruktura bezprzewodowa 5G, szerokopasmowy dostęp do internetu na obszarach poza miastami - o wartości prawie 1 biliona USD, co ma pobudzić wzrost w amerykańskiej gospodarce.

Na zakończenie poprzedniej sesji cena miedzi na LME spadła o 77 USD do 5.707,50 USD za tonę.

W ub. tygodniu miedź na giełdzie metali w Londynie zdrożała o 1,7 proc. Był to już 4. z kolei tydzień ze wzrostem cen metalu.

> Czytaj też: Drobni inwestorzy wracają na giełdę