Indeks Stoxx 600 Europe zwyżkuje o 2,0 proc. Zyskują wszystkie z 19 sektorów.

Mocno drożeją akcje m.in. spółki cykliczne - motoryzacyjne, turystyczne i banki - sektory zyskują po ponad 3,7 proc. Słabiej radzą sobie firmy z sektora ochrony zdrowia i spółki użyteczności publicznej.

Nastroje na rynkach wsparły zapowiedzi amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która podała w poniedziałek, że będzie kupować obligacje korporacyjne. To zostało przez inwestorów odebrane jako sygnał, że Rezerwa Federalna jest gotowa w dalszym ciągu wspierać amerykańską gospodarkę.

Swoją gospodarkę wspiera też Bank Japonii, który we wtorek podwyższył wsparcie kredytowe dla przedsiębiorstw, zmagających się ze skutkami epidemii koronawirusa. Specjalny "antykoronawirusowy" program wsparcia firm został podwyższony do 110 bilionów jenów z 75 bilionów jenów.

Źródła podają tymczasem, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przygotowuje propozycje infrastrukturalne - budowa dróg, mostów, tuneli, infrastruktura bezprzewodowa 5G, szerokopasmowy dostęp do internetu na obszarach poza miastami - o wartości prawie 1 biliona USD, co ma pobudzić wzrost w amerykańskiej gospodarce.

Po tych informacjach indeks Stoxx 600 Europe Construction & Materials zyskuje 4 proc. Zwyżkują akcje spółek budowlanych i producentów materiałów do budowy, m.in. takich jak HeidelbergCement, CRH, LafargeHolcim, Ferguson, Saint-Gobain, Hochtief, Skanska i ACS. Ashtead zwyżkuje dzięki planom infrastrukturalnym USA aż o 19 proc.

Wskaźnik giełdy w Londynie FTSE 100 rośnie o 2,4 proc. po tym, jak brytyjski premier Boris Johnson oświadczył w poniedziałek, że nierozstrzygnięte kwestie między Wielką Brytanią a Unią Europejską zostały dobrze zrozumiane, a jeśli w rozmowy zostanie włożone więcej energii, porozumienie można będzie zawrzeć w lipcu.

Notowaniom w Europie we wtorek nie powinny - zdaniem analityków - zaszkodzić informacje docierające z Półwyspu Koreańskiego.

Korea Płn. wysadziła w powietrze biuro łącznikowe z Koreą Płd. w przygranicznym mieście Kaesong. Wysadzenie biura łącznikowego potwierdziło południowokoreańskie ministerstwo ds. zjednoczenia.

Reżim w Pjongjangu groził wcześniej likwidacją tego biura w związku z ulotkami propagandowymi przesyłanymi przez granicę.

We wtorek na rynku walutowym euro kosztuje 1,1347 USD, wyżej o 0,2 proc., brytyjski funt zyskuje 0,4 proc. do 1,2653 USD, a japoński jen traci 0,1 proc. do 107,39 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST w górę o 1 pb do 0,73 proc., a 10-letnich bundów rośnie o 3 pb do -0,42 proc.

Baryłka ropy WTI w dostawach na VII na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 36,82 USD, niżej o 0,78 proc.

Ropa Brent w dostawach na VIII na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 39,58 USD za baryłkę, niżej o 0,35 proc.

Złoto drożeje o 0,1 proc. do 1.727,47 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.25