Omówienie rozmowy zostało opublikowane na stronie Kancelarii Prezydenta.

Prezydent dziękował za poparcie rolnikom, do których - jak mówił - adresowana była część z programów rządowych, takich jak 500Plus. Wśród sukcesów rządu oraz swoich wymieniał likwidację ubóstwa na terenach wiejskich.

"Polska wieś jest dla mnie ważna. W dużym stopniu utożsamiam się z nią. Chociaż sam jestem urodzony i wychowany w mieście, to moi dziadkowie mieszkali w małym mieście i brat mojego dziadka prowadził, a teraz kuzyn mojego ojca prowadzi gospodarstwo w górach. Często tam jeździłem, pracowałem na roli także z moim dziadkiem w Starym Sączu, bo miał swoje pole. Jest mi to po prostu bliskie" - powiedział Duda.

"Rozumiem, co to znaczy pracować bardzo często niezależnie od pogody, rozumiem, co to znaczy martwić się, czy przyjdzie przymrozek lub gradobicie i zniszczy plony. Więc o tyle sprawy polskiej wsi są mi bliskie i znane. I dlatego przykładam do tego rzeczywiście dużą wagę" - dodał.

Prezydent podkreślał znaczenie bezpieczeństwa żywnościowego, które - jak mówił - było zapewnione dzięki rolnikom w dobie pandemii koronawirusa.

"Jesteśmy wielkim eksporterem żywności, u nas żywności nie brakuje i nic nie wskazuje na to, by miało jej zabraknąć – właśnie dzięki trudowi, dzięki codziennej pracy polskich rolników. Bardzo to doceniam i ze wszystkich sił bardzo chcę pomagać rolnikom" - zaznaczył Duda.

Dziękował także rządowi za negocjacje ws. unijnego budżetu, w tym środków na politykę rolną i podkreślał, że dzięki tym środkom będzie rozwijana m.in. infrastruktura na wsi.

Duda nawiązywał do swojego postulatu utworzenia Funduszu Inwestycji Lokalnych, który ma służyć pozyskiwaniu wkładu własnego do wykorzystania środków unijnych.

"Po prostu Polska musi być wreszcie państwem równo rozwiniętym. To znaczy tereny wiejskie muszą być terenami, gdzie żyje się wygodnie – gdzie jest dobry dojazd, gdzie można w związku z tym mieć dobrą pracę, oczywiście oprócz rolnictwa jako takiego, gdzie opłaca się prowadzić biznes, ale gdzie jest także dostęp do dóbr kultury, szerokopasmowy internet, są miejsca do rekreacji, uprawiania sportu" - mówił prezydent.

Deklarował, że chce likwidować wykluczenie komunikacyjne i podkreślał działania rządu, mające wesprzeć rolników w czasie pandemii środkami w wysokości 1 mld zł.

Duda chwalił też sposób prowadzenia upraw na polskiej wsi.

"U nas jest mniej ciężkiej produkcji, takiej bardzo nawozowej. Polskie rolnictwo generalnie pod tym względem jest lepsze. Nasza żywność dlatego jest tak bardzo popularna i zdobywa kolejne rynki, bo jest po prostu smaczna. To nie jest tak, gdy nieraz jesteśmy gdzieś w świecie, próbujemy żywności i bardzo często się zdarza, że ona ma taki smak, że po prostu trudno odróżnić truskawkę od – przepraszam – kotleta. Chodzi właśnie o to, że nasza żywność jest jednak inna. Nasza truskawka ma smak. Nasza wołowina czy wieprzowina mają smak. Nasze produkty – zwłaszcza wyrabiane metodami tradycyjnymi w małych masarniach – rzeczywiście są wspaniałe" - powiedział prezydent.

Nawiązywał również do historii polskiej wsi. Zdaniem Dudy to w ogromnym stopniu dzięki polskiej wsi trwała polskość.

"Trzeba sobie powiedzieć: polska wieś pięknieje. To zasługa ludzi, którzy na niej żyją. Są wykształceni, na bardzo wysokim poziomie, światowi. W zasadzie nie ma dziś żadnej różnicy pomiędzy ludźmi, którzy mieszkają na terenach wiejskich, a tymi w mieście" - oceniał prezydent.

"Wszelkie oświadczenia majątkowe posłów, senatorów i innych polityków – przypuszczam – przy oświadczeniu majątkowym ambitnego i mocno działającego polskiego rolnika to bardzo skromne majątki. Bo te maszyny, traktory, ciągniki, kombajny i dodatkowe wyposażenie, które tam jest – już tylko to są miliony złotych. A gdzie wszystkie zabudowania, gospodarstwo, ziemia itd.? Więc rzeczywiście polskie rolnictwo się rozwija, odpowiada na potrzeby współczesności i bardzo się z tego cieszę" - dodał.

Deklarował dalsze wspieranie rolników, w tym na wypadek klęsk żywiołowych. Wśród swoich priorytetów wymieniał rozwiązanie spraw emerytalno-rentowych rolników, kwestię spółdzielczości rolniczej, odbudowywanie także przetwórstwa owocowo-warzywnego. (PAP)