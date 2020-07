Warszawa, 03.07.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza GetBack w restrukturyzacji powołała ponownie z dniem 9 lipca 2020 r. Radosława Barczyńskiego w skład zarządu spółki na okres do 31 grudnia 2020 r., podała spółka



"Radosław Barczyński w okresie od 27 sierpnia 2018 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej emitenta, od 19 kwietnia 2019 r. do 9 kwietnia 2020 r. funkcję przewodniczącego rady nadzorczej emitenta, a następnie do dnia dzisiejszego pełni funkcję członka zarządu emitenta" - czytamy w komunikacie.



Radosław Barczyński pełni obecnie funkcję dyrektora w Spinko (od 2016 r.), gdzie odpowiada m.in. za obszar komercyjny oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. Od 2016 r. jest wspólnikiem i członkiem zarządu spółki PRIX Investments, podano również.



GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.



(ISBnews)