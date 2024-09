GRUPA WB podpisała kontrakt na dostawę systemu AMSTA

GRUPA WB podpisała kontrakt na dostawę systemu AMSTA, służącego do ochrony granic i infrastruktury krytycznej. To zaawansowane polskie rozwiązanie trafi do zagranicznego klienta, by zabezpieczyć rozległy teren. System wykorzystuje czujniki sejsmiczne, które z dużej odległości wykrywają ruch pieszych, pojazdów i nisko lecących śmigłowców.