Urlop regeneracyjny dla pracowników

Związkowcy proponują dodanie do kodeksu pracy z 26 czerwca 1974 roku w pełni płatnego i przyznawanego na wniosek pracownika urlopu regeneracyjnego, którego pracodawca nie mógłby odmówić. Warunek? Przepracowanie w tej samej firmie co najmniej 7 lat.

Związki i pracownicy walczą o kolejne prawa. Od wielu miesięcy trwa debata na temat skrócenia tygodnia pracy do 4 dni lub dnia pracy o jedną godzinę. Niedawno udało się wywalczyć wolną Wigilię (przepisy obowiązują od 2025 roku). Pracownicy mogą też skorzystać chociażby z urlopu na żądanie bez podania przyczyny skorzystania z dnia wolnego.

Długość urlopu regeneracyjnego

Związkowa Alternatywa postuluje, że taki urlop musi być odpowiednio długi, by dawał możliwość pełnej regeneracji i odzyskania sił, ale na tyle krótki, by nie zakłócał normalnego toku pracy. Ich propozycja to 3 miesiące. Po odbyciu takiego urlopu licznik stażu niejako zeruje się i po przepracowaniu kolejnych 7 lat pracownik miałby prawo do kolejnego dodatkowego wypoczynku.

Urlop regeneracyjny dla nauczycieli

Z podobnego urlopu mogą dziś korzystać nauczyciele. Chodzi o tak zwany urlop dla poratowania zdrowia. Jest on obwarowany jednak kilkoma warunkami. Mogą z niego skorzystać nauczyciele, którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony w pełnym wymiarze.

Kolejnym warunkiem jest przepracowanie w szkole co najmniej 7 lat w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązkowego zakresu zajęć. Jaki jest jego cel? Chodzi przede wszystkim o uzyskanie czasu na podjęcie leczenia, na przykład leczenia uzdrowiskowego czy leczenia schorzenia grożącego wystąpieniem choroby zawodowej.

Urlop regeneracyjny na Zachodzie

Urlop regeneracyjny (inaczej sabatyczny) jest coraz częściej stosowany w korporacjach z całego świata. Jest on często traktowany jako forma ochrony pracowników, najczęściej zajmujących eksponowane stanowiska w firmach, przed wypaleniem zawodowym. Osoby poddawane długotrwałemu stresowi mogą tracić motywację do pracy, co mocno obniża efektywność. Cel? Utrzymanie cennych pracowników w najwyższej formie. Najczęściej za taki urlop przysługuje wynagrodzenie.

Urlop sabatyczny często wiąże się z uzgodnionym z pracodawcą podnoszeniem kwalifikacji czy umiejętności. Najczęściej występuje w USA, gdzie oferuje go około jedna piąta pracodawców.