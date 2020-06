Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Unimot zakłada, że w Polsce działać będzie co najmniej 65 stacji Avia na koniec 2020 roku, w porównaniu do 51 obecnie, zapowiedział prezes Adam Sikorski.

"Sieć Avia nie rozwija się tak szybko, jak zakładaliśmy na początku, kiedy planowaliśmy, że już w 2020 roku osiągniemy liczbę 100 stacji. Ale pandemia koronawirusa pokazała, że polityka spokojnego rozwoju i rozsądnego dobierania partnerów się sprawdza i będziemy ją kontynuować. Chcemy na koniec roku mieć minimum 65 stacji, może więcej, jeśli dział stacji Avia nas zaskoczy" - powiedział Sikorski w trakcie Dnia Inwestora.

Obecnie w Polsce działa 51 stacji Avia oraz 8 na Ukrainie.

"Mogę zdradzić, że pod koniec czerwca i na początku lipca dwie stacje w Poznaniu będą zmieniać barwy na Avia, co pokazuje, że powoli pojawiamy się w coraz lepszych lokalizacjach w centrach miast" - dodał prezes.

Wcześniej Unimot szacował, że na koniec 2020 roku może osiągnąć liczbę 80 stacji Avia w Polsce.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)