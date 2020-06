Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Izostal - spółka zależna Stalprofilu - podpisał umowę z Gaz-Systemem na wyprodukowanie, sprzedaż i dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadania inwestycyjnego Gazociąg DN700 Polska - Litwa, odcinek południowy (zamówienie 3), o długości około 63 km, podała spółka. Wartość umowy to 45,9 mln zł netto, co stanowi 56,5 mln zł brutto.

Umowa częściowa realizowana będzie w ramach zawartej umowy ramowe z 16 sierpnia 2019 roku.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy częściowej w terminie od 1 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku, wskazano również.

27 maja oferta Izostalu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych DN700 dla gazociągu Polska - Litwa.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)