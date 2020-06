Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Zarząd Intersport Polska w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na płynność finansową firmy, wynegocjował z bankami przedłużenie terminów spłat nakleżności wynikających z umów kredytowych, podała spółka.

"W wyniku prowadzonych negocjacji umowa zawarta z mBank z siedzibą w Warszawie dotycząca linii wieloproduktowej została przedłużona do dnia 14.08.2020 r., a umowy zawarte z Alior Bank z siedzibą w Warszawie zostały przedłużone wg poniższego zestawienia:

1. Umowa współpracy wstąpienie w prawa wierzycieli (faktoring odwrotny) termin spłaty został przesunięty na dzień 07.12.2020 r.

2. Umowy o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym - dzień spłaty to obecnie: 07.12.2021 r.

3. Umowa kredyt w rachunku bieżącym - dzień spłaty to obecnie: 26.09.2020 r." - czytamy w komunikacie.

Podstawowa działalność Intersport Polska polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

