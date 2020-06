Gra "Solitaire TriPeaks: Rose Garden" ukaże się na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk).



"Cena gry została ustalona, w zależności od rynku, na poziomie: 5,99 EUR lub 5,99 USD" - czytamy w komunikacie.



"Crowdy Farm Puzzle" ukaże się na terytorium Europy, Australii oraz Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk).



"Cena gry została ustalona, w zależności od rynku, na poziomie: 5,99 euro lub 5,99 USD" - czytamy w osobnym komunikacie.



7Levels poinformowało także w odrębnym komunikacie, że całkowita sprzedaż gry "Castle of Heart" na platformie Nintendo Switch przekroczyła poziom 200 000 sztuk, zwracając przy tym wszelkie nakłady poniesione na produkcję oraz marketing gry. Duży wolumen sprzedażowy gry wynika przede wszystkim z aktywnej polityki cenowej uwzględniającej promocje do -90% od pierwotnej ceny gry.



7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.



