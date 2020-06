"Mamy obecnie w grupie 55 spółek z czego 29 z nich jest w drodze na giełdę. Myślę, że w wakacje może zadebiutować Polyslash, potem Pyramid Games i Duality, takie są moje odczucia jeżeli chodzi o najbliższe upublicznienia" - powiedział Kostowski podczas wideokonferencji.



Dodał, że grupa zmieniła zasady wejścia do PLW (do grupy) i obecnie nie wystarczy, że dana firma ma jedynie sam pomysł na grę, ale musi mieć pomysł na co najmniej 2-3 pre-produkcje, najlepiej z własnym zespołem produkcyjnym.



"Nie mamy jakieś strategii przechodzenia naszych spółek z NewConnect na główny rynek GPW. Simfabric niedawno ogłosił taki zamiar zaledwie po kilku miesiącach od debiutu na NC" - dodał prezes.



Kostkowski podkreślił, że spółka chce być liderem w segmencie gier średnio-budżetowych na rynku. "Nie planujemy obecnie produkcji gier z kategorii AAA" - dodał.



"W przypadku naszej grupy popyt na gry jest obecnie na poziomie z zeszłego roku" - powiedział też Kostkowski, podsumowując okres po lockdownie związanym z pandemią.



PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.



(ISBnews)