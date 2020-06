"Na dziś posiadamy 5 podmiotów na bardzo krótkiej liście. To podmioty, którymi jesteśmy bardzo zainteresowani. Z każdą z tych spółek jesteśmy na nieco innym etapie. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Z tych 5 podmiotów 3-4 są bardzo zainteresowane dokonaniem transakcji" - powiedział Kurdas podczas tegorocznej edycji GPW Innovation Day.



Selvita szuka celów akwizycyjnych zarówno w Europie Środkowo -Wschodniej, jak i Zachodniej.



"W obu tych obszarach mamy nieco inne punkty zaczepienia. Jeśli chodzi o Europę Środkowo -Wschodnią, to tutaj skłaniamy się do przejęcia spółek małych i średnich. Te spółki mogą wymagać pewnej reorganizacji. Mamy nadzieję, że dołączając je do Grupy Selvita, uwolnimy ich potencjał i pod naszym szyldem będą w stanie rozwinąć swoje skrzydła. Jeśli chodzi o Europę Zachodnią, ciężko oczekiwać przejęcia jakiejś spółki średniej, czy dużej, bo to są bardzo duże kwoty, które musielibyśmy zapłacić. Tutaj wyszukujemy małe spółki, ale z rozpoznanym brandem na swoim lokalnym rynku, co powoduje, że oczekujemy, że synergią w ramach Grupy Selvita będzie możliwość sprzedaży usług wdrożonych w Polsce po stawkach zachodnioeuropejskich, które są wyższe od tych, które oferujemy" - powiedział Kurdas.



"Prawdopodobnie tym pierwszym podmiotem będzie coś mniejszego. Może być konieczna reorganizacja. To nie będzie istotna, duża spółka" - zaznaczył.



W kręgu zainteresowania Selvity znajdują się podmioty z komplementarną ofertą usług oraz te, które mogą przyczynić się do zwiększenia jej skali działalności. Wśród kryteriów jakościowych, wybierając cel przejęcia, Selvita preferować będzie podmioty uzupełniające portfolio usług w obszarze odkrywania leków (ang. drug discovery) oraz usług regulacyjnych (ang. regulatory studies).



Wcześniej spółka informowała, że do końca 2023 r. zamierza zrealizować trzy akwizycje, a pierwszą z nich planuje przeprowadzić jeszcze w tym roku. Na przejęcia w ciągu trzech lat spółka planuje wydać od 150 do 200 mln zł.



Plan inwestycyjny Selvity na lata 2020-2023 opiewa na łączną kwotę 325-375 mln zł.



Z zakończonej w tym miesiącu emisji akcji spółka pozyskała 90,6 mln zł. Większość środków pochodzących z emisji (ok. 70 mln. zł) zostanie przeznaczona na akwizycje europejskich CRO, a pozostała część na dalszy rozwój organiczny Selvity.



Plan inwestycyjny zakłada, że kolejnym źródłem ma być finansowanie dłużne, w tym leasing na poziomie 120-150 mln zł.



"Biorąc pod uwagę, że będziemy mieli wkład własny z emisji pod akwizycje, czujemy się komfortowo w negocjacjach z bankami, jeżeli chodzi o element zadłużenia zewnętrznego. Dodatkowo, w miarę publikowania w ciągu kolejnych kwartałów danych oczekujemy, że banki będą bardziej otwarte na udostępnianie finansowania zewnętrznego firmom. Oczekujemy, że będziemy mogli uzyskać takie finansowanie pod nasze akwizycje. Kolejnym źródłem finansowania będzie dalsze finansowanie leasingiem. Staramy się uzyskiwać w poszczególnych bankach, z którymi współpracujemy linie leasingowe" - powiedział Kurdas.



Plan inwestycyjny zakłada także 70-90 mln zł środków własnych oraz 45 mln zł z grantów.



Jak podkreślił członek zarządu Selvity, spółka nie planuje żadnej emisji akcji do 2023 roku.



Selvita, zgodnie z opublikowaną strategią na lata 2020-2023, planuje osiągnąć przychody na poziomie powyżej 300 mln zł przy stabilnej marży EBITDA oraz kapitalizację spółki na poziomie ponad 1 mld zł. Spółka chce też zbudować solidne podstawy do dalszego wzrostu, aby w horyzoncie średnioterminowym osiągnąć pozycję w TOP 10 wśród przedklinicznych CRO (ang. contract research organisation) na świecie. Cele te Selvita chce osiągnąć dzięki wzrostowi organicznemu i akwizycjom.



Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).



(ISBnews)