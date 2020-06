"Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu dzisiejszym, tj. 23.06.2020 r., zwyczajne walne zgromadzenie ZGH 'Bolesław' S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 129 128 999,27 zł w ten sposób, że kwota 33 223 200 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a kwota 95 905 799,27 zł została wyłączona z podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczona w całości na kapitał zapasowy spółki. Ustalona kwota dywidendy przypadająca na każdą z akcji spółki serii A, B i C wyniesie 2 zł brutto" - czytamy w komunikacie.



Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 3 lipca 2020 r., natomiast jej wypłata nastąpi 24 lipca 2020 r., podano także.



Stalprodukt posiada aktualnie 94,93% w kapitale ZGH "Bolesław".



Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,82 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)