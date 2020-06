"Planujemy rozpocząć produkcję po I kw. 2021 r., natomiast pełne zdolności produkcyjne pierwszego wdrożenia planujemy w okolicach I półrocza. Zakładamy, że do czerwca 2021 r. osiągniemy pełne zdolności produkcyjne nowego zakładu związanego z powłokami kwantowymi" - powiedział Cycoń podczas GPW Innovation Day.



Spółka dopuszcza możliwość komercjalizacji tego produktu zarówno w partnerstwie z globalnym graczem, jak i samodzielnie, sprzedając szyby jako półprodukt do dużych producentów stolarki lub szyb zespolonych.



"Rozmowy w tej chwili są prowadzone ma bardzo szeroką skalę i dopuszczamy każdą możliwość" - wskazał prezes.



ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.



