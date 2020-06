Warszawa, 25.06.2020 (ISBnews) - Bezpośrednie inwestycje zagranicznych (BIZ) ze Stanów Zjednoczonych stanowią ok. 26% wszystkich projektów, jakie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) wsparła od 2016 roku, a obecnie, pomimo pandemii COVID-19, Agencja ma w portfelu ponad 30 projektów z USA o wartości ok. 850 mln euro, podała instytucja.

"Amerykanie należą do grona kluczowych inwestorów obsługiwanych przez nas inwestorów. Polska stawia na rozwój innowacji, dlatego kładziemy nacisk na przyciąganie projektów, które gwarantują transfer wiedzy i wysokiej jakości miejsca pracy. Potencjał sektora IT, a przede wszystkim wysokiej klasy specjalistów, dostrzega wielu zagranicznych inwestorów, z którymi współpracuje PAIH. Wśród nich są również firmy ze Stanów Zjednoczonych. Jedna na cztery amerykańskich inwestycji, które pomogliśmy zrealizować, dotyczyła działalności związanej z rozwojem wysokich technologii" - powiedziała p.o. prezes PAIH Grażyna Ciurzyńska, cytowana w komunikacie.

Najnowsza inwestycja Google to kolejny dowód na zaufanie, jakim giganci z branży IT obdarzają Polskę i polskich specjalistów, podkreśliła Agencja.

"Cieszy nas, że kolejny globalny gracz wybiera Polskę na lokalizację ważnej dla siebie inwestycji. Dzięki niej Polska trafia do światowej czołówki centrów przetwarzania danych" - powiedziała Ciurzyńska.

"Polska stosunkowo dobrze radzi sobie z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19. Ostatnie prognozy pokazują, że pomimo recesji gospodarczej w tym roku i spowolnienia w latach 2021 i 2022, Polska pozostanie liderem wzrostu gospodarczego wśród największych gospodarek Unii Europejskiej. Kryzys COVID-19 może wpłynąć na nasilenie zjawiska reshoringu, czyli powrotu produkcji do krajów macierzystych, blisko rynków docelowych. Z uwagi na dość optymistyczne prognozy dotyczące niewielkiego spadku polskiego PKB w tym roku i relatywnie szybkiego odbicia w 2021 roku, zainteresowanie inwestycjami w Polsce zwiększy się, również wśród inwestorów zza Oceanu" - podkreśliła prezes PAIH.

W tym roku Agencja wsparła siedem amerykańskich inwestycji z takich branż, jak: nowoczesne usługi dla biznesu (BSS), elektroniczna, AGD m.in. projekt spółki Hyland Software, inwestycji firmy Mohawk, która specjalizuje się w obszarze przetwarzania danych, projekt spółki Aptiv. Jednym z najnowszych projektów Centrum Aptiv jest stworzenie infrastruktury badawczej dla pojazdów autonomicznych i testowania technologii aktywnego bezpieczeństwa o wartości 25 mln zł, która obejmuje między innymi budowę toru testowego.

USA to drudzy najwięksi inwestorzy w Polsce. Agencja podała, że łączna wartość obsługiwanych przez nią inwestycji z USA wzrosła z ponad 6 mld zł w 2016 r. do niemal 13 mld zł w 2019 r. Spośród 260 projektów, jakie od 2016 roku wsparła PAIH - 70 pochodziło ze Stanów Zjednoczonych (26%). Jedna na cztery amerykańskich inwestycji dotyczyła działalności związanej z rozwojem wysokich technologii. To ważna zmiana, biorąc pod uwagę, że udział tego typu projektów wśród wszystkich, obsłużonych przez PAIH/PAIiIZ od 2000 roku, wynosi 10%, podano także.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju.

