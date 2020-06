"Frisco.pl należy obecnie do liderów polskiego rynku e-grocery. Dzięki przejęciu Frisco S.A. nasza Grupa zyska wiedzę i szerokie doświadczenie w sprzedaży internetowej, co pozwoli nam na dalszy rozwój tego obszaru dla naszych klientów, właścicieli niezależnych sklepów detalicznych. Ta inwestycja to kolejny element realizacji naszej strategii wspierania niezależnego handlu w Polsce" - powiedział członek zarządu Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.



Transakcja nabycia akcji Frisco została sfinansowana z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro, przypomniano.



Środki te, poza nabyciem Frisco, zostaną wykorzystane również na zarządzanie kapitałem obrotowym w bieżącej działalności operacyjnej grupy.



"Ponadto, w ramach zmian w strukturze finansowania grupy, w dniu 19 czerwca b.r. Eurocash zawarł umowę o 3-letni kredyt rewolwingowy na łączną kwotę 600 mln zł. Zawarta umowa pozwoli na refinansowanie obecnego zadłużenia z tytułu umowy kredytu zawartej w dniu 14 września 2015 r., której termin spłaty upływa w dniu 14 września 2020 r. Nowe umowy kredytowe przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa finansowania grupy w długim okresie" - czytamy w komunikacie.



Pod koniec grudnia ub.r. dwa fundusze MCI (MCI Tech i Helix) podpisały umowy, na mocy których do końca czerwca 2020 r. miały sprzedać posiadane łącznie 55,59% akcji Frisco.pl na rzecz Eurocasha za łączną kwotę 128,63 mln zł, W 2014 r. strategicznym inwestorem Frisco została Grupa Eurocash, która objęła wówczas 44% akcji Frisco.



Frisco S.A. prowadzi supermarket online frisco.pl i jest to jeden z najdłużej działających supermarketów online.



MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.



Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.



(ISBnews)