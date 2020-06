"Zgodnie z postanowieniami umowy spółka udzieliła Huuuge Global wyłącznej międzynarodowej licencji na publikację, komercyjną dystrybucję oraz rozwój i obsługę gry z prawem do udzielenia sublicencji na zasadach przewidzianych w umowie" - czytamy w komunikacie.



Strony ustaliły typowe dla podobnych umów zasady podziału przychodów (Revenue Share).



Umowa została zawarta na jeden rok, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne okresy obejmujące jeden rok. Strony ustaliły efektywny dzień rozpoczęcia współpracy na 24 czerwca 2020 r., podano również.



Huuuge Global jest międzynarodowym deweloperem i wydawcą gier skoncentrowanym na dynamicznie rozwijającym się wielomiliardowym rynku gier mobilnych. Zmierza do pozycji globalnego lidera w kategorii rozgrywanych w czasie rzeczywistym darmowych (free-to-play) gier typu casual (dla graczy okazjonalnych).



Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.



(ISBnews)