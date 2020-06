"Emisja akcji United Label spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Zapisy w ramach I transzy, skierowanej do dużych inwestorów, już zakończyliśmy. Spółka pozyskała w niej 3 mln zł. Z kolei 1 lipca akcje United Label zostaną zaoferowane w publicznej kampanii crowdinvestingowej na platformie CrowdConnect.pl" - powiedział prezes DM INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.



"Cieszy nas duże zainteresowanie inwestorów w I transzy i zakończenie zapisów już drugiego dnia emisji. Akcje zostały już opłacone, dzięki czemu wiemy, że emisja dojdzie do skutku i będziemy mogli pozyskać kolejne tytułu wydawnicze" - dodał prezes United Label Tomasz Litwiniuk.



1 lipca o godz. 10:00 kampania crowdinvestingowa United Label zostanie zaprezentowana na platformie CrowdConnect.pl prowadzonej przez Dom Maklerski INC. Każdy zainteresowany inwestor będzie mógł objąć akcje o wartości maksymalnie 25 tys. zł.



United Label chce pozyskać od inwestorów łącznie około 4,4 mln. zł. Środki zostaną przeznaczone na przeskalowanie biznesu poprzez rozbudowę portfolio wydawniczego o kolejne tytuły. Obecnie w portfolio spółki są cztery gry, z których pierwsza, "Röki", będzie miała premierę 23 lipca br.



Spółka planuje zadebiutować na NewConnect w ciągu najbliższych kilku miesięcy.



United Label to globalna platforma wydawnicza dla niezależnych deweloperów gier typu indie. Spółka należy do Grupy CI Games, z którą aktywnie współpracuje. W swoim portfolio ma umowy ze studiami z Wielkiej Brytanii i Francji na wydanie czterech gier. W tym roku spółka planuje również premierę gry "Eldest Souls", a w 2021 "Tails of Iron" oraz "Horae", podano także.



(ISBnews)