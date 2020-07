Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Powołany został Wieluński Klaster Energii, podało Ministerstwo Klimatu.

"Klaster został stworzony w trosce o efektywne wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o odnawialne źródła energii, ponadto także ma przygotować projekty wodorowe i magazynowania energii" - czytamy w komunikacie.

Podstawowymi celami Wieluńskiego Klastra Energii są:

- Podejmowanie działań na rzecz tworzenia dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży energii odnawialnej w granicach działania "Klastra Energii".

- Podejmowanie działań na rzecz stałego i zrównoważonego rozwoju sektora szeroko pojętej energetyki odnawialnej, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych w odnawialnych źródłach energii w celu zaspakajania lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną (równoważenia podaży do popytu).

- Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

- Planowanie, wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej również biomasę i energię zgromadzoną w odpadach komunalnych.

- Planowanie i realizacja projektów budowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia.

- Planowanie i realizacja projektów wodorowych.

- Planowanie i realizacja projektów w zakresie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i pozostałej infrastruktury w tym głębokiej kompleksowej ich modernizacji

- Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej.

- Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie inteligentnego zarządzania stroną podażowo-popytową energii elektrycznej.

- Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grids) wraz z inteligentnym opomiarowaniem, dzięki którym będzie można zarządzać bezpośrednimi interakcjami i komunikacją między konsumentami, gospodarstwami domowymi lub przedsiębiorstwami oraz innymi użytkownikami sieci i dostawcami energii.

- Zwiększanie świadomości odbiorców energii, promocja rozwoju technologii prosumenckiej poprzez uczestnictwo w projektach szkoleniowych i doradczych realizowanych przez Klaster Energii.

- Podejmowanie działań mających na celu realne wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacji niskiej emisji.

- Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektromobilności.

- Propagowanie, wspieranie i rozwój innowacji oraz badań w obszarze energii odnawialnej we współpracy z podmiotami sfery badawczo - rozwojowej oraz prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Klastra Energii.

- Realizacja wspólnych projektów marketingowych i budowanie pozytywnego wizerunku branży energii odnawialnej w regionie w celu pozyskiwania nowych podmiotów.

- Opracowywanie i wdrażanie wspólnych projektów służących rozwojowi i edukacji kapitału ludzkiego, wymienił resort.

(ISBnews)