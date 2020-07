"Zaoferujemy szyby samochodowe, umożliwiające konwersję światła słonecznego na energię elektryczną, poprawiające przy tym izolację termiczną i energetyczną pojazdów. Będzie to możliwe dzięki połączeniu unikalnego know-how ML System w zakresie implementacji technologii kropki kwantowej, z bogatym doświadczeniem Pilkington Automotive Poland w produkcji szyb samochodowych, w tym procesie nadawania im kształtu. Nasz partner jest wiodącym dostawcą szyb do większości producentów samochodów" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.



Strony zobowiązały się ponadto do wspólnego pozyskania finansowania zewnętrznego w ramach realizowanych projektów badawczych w celu wdrożenia technologii szyb samochodowych z powłoką kwantową.



Współpraca będzie również dotyczyć wymiany wiedzy z obszaru szyb powłokowych i funkcyjnych oraz innych procesów towarzyszących, np. sposobu grzania czy lutowania elektrod w szybach samochodowych, dodano.



Co istotne, wypracowane know-how w zakresie nanoszenia nanopowłok kwantowych na powierzchnie szklane pozostanie w ML System, podkreśliła spółka.



Dalsze szczegóły współpracy, m.in. w zakresie patentowania wspólnej technologii, strony będą określać w odrębnych umowach, zakończono w informacji.



ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.



Pilkington Automotive Poland produkuje szyby przeznaczone dla największych producentów samochodów na świecie, a także szyby do samochodów ciężarowych. Spółka jest właścicielem dwóch nowoczesnych zakładów produkcyjnych - fabryki w Sandomierzu oraz fabryki w Chmielowie. Powstają w nich szyby hartowane i laminowane, przednie, boczne, tylne i dachowe.



(ISBnews)