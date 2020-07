Warszawa, 02.07.2020 (ISBnews) - W kopalni Budryk w Ornontowicach około g. 11.20 doszło do krótkotrwałego zapalenia metanu, w wyniku czego trzy osoby zostały lekko poszkodowane (niegroźne poparzenia). Wydobycie w ścianie zostało wstrzymane, podała Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW).

"W kopalni Budryk w Ornontowicach około g. 11.20 doszło do krótkotrwałego zapalenia metanu w ścianie Cz - 2, w pokładzie 405/1 na poziomie 1 290 m (najgłębszy w Polsce). Trzy osoby zostały lekko poszkodowane (niegroźne poparzenia). Poszkodowani zostali przewiezieni karetkami do szpitali w Knurowie i Rudzie Śląskiej. Innych poszkodowanych nie było. Z rejonu, w którym doszło do zapalenia, ewakuowano 94 osoby bez potrzeby użycia aparatów ucieczkowych. Wydobycie w ścianie zostało wstrzymane. Przyczyny zdarzenia zbada komisja" - czytamy w komunikacie.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)